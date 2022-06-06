تباين في ردود الأفعال حول جدوى حملات مقاطعة المستهلكين لبعض السلع

ويعزو التجار وبعض الاقتصاديين التضخم لارتفاع المواد الخام والمحروقات والنقل والظروف الجيوسياسية وحرب الأوكران والروس ومثلها من الأعذار التي يراها المستهلكون غير منطقية فهي نفس الظروف التي مرّ بها العالم إثر عصف كورونا بالاقتصاد وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، لكن كانت الوفرة والأمن الغذائي أولوية قاتلت عليها السعودية وهي تخوض حربها ضد الفيروس ونجحت في تجنيب المستهلك الآثار المحتملة.