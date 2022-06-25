تبحر بترتيله وختم بمحراب النبي.. وداع إمام القبلتين "القارئ" يصل للترند

يشار إلى أن الشيخ محمود القارئ هو إمام جامع القبلتين ومشارك في جامع قباء بالمدينة المنصورة والمسجد النبوي المكلف، ولد ونشأ في المدينة المنورة في العقد الرابع من عمره، حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره، حصل على شهادات عالية في القرآن الكريم، وإجازة في القراءات السبع، حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، بدأ تدريس كتاب الله تعالى وكان عمره 14 عامًا حتى وقتنا الحالي.