"تبرع" تُوزع الأضاحي لمستحقيها داخل السعودية وخارجها

وفرت منصة "تبرع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الأضاحي عبر موقعها الإلكتروني بالعديد من الخيارات، وذلك للراغبين في استخراج الأضحية لهذا العام 1443 هـ، ومنها: تعدد أنواع الأضاحي مثل: (الضأن، النعيمي، السواكني، البربري) مع تنوع خيارات الدفع الإلكترونية بما يدعم نظامي التشغيل ios و Android، لتسهيل عملية التبرع.