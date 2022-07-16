السعودية.. نموذج متميز لتطوير الابتكار في مجالات الصحة

وتستند التطلعات والأولويات إلى أربع أولويات رئيسية تتمثل في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل؛ بما يعزز من تنافسية السعودية عالميًّا وريادتها، ويتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.