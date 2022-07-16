السعودية.. نموذج متميز لتطوير الابتكار في مجالات الصحة

تبنت رؤية المملكة 2030، قطاع الصحة، وخصصت برنامج تحول القطاع الصحي بما يحقق تطلعاتها في هذا المجال.
وتهدف المملكة عن طريق برنامج تحول القطاع الصحي، إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، يقوم على صحة الفرد والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر).
وتعتمد المملكة على عدة أسس لتطوير القطاع الصحي؛ من بينها مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض.
ويأتي اهتمام المملكة بالقطاع الصحي لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية؛ من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية؛ فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الأدلة، وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة من خلال تفعيل الشراء الهادف للخدمات.
وتعمل حكومة المملكة والجهات المعنية بالقطاع الصحي على تعزيز الوعي المجتمعي بحركة المرور والسلامة، كما يعمل البرنامج على المواءمة والتنسيق بين جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المواءمة والربط مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية خلال رحلة التحول.
يأتي ذلك انسجامًا مع التطلعات التي أعلنها سمو ولي العهد، والأولويات للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين القادمين.
وتستند التطلعات والأولويات إلى أربع أولويات رئيسية تتمثل في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل؛ بما يعزز من تنافسية السعودية عالميًّا وريادتها، ويتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.