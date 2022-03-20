تبوك.. انتشال جثة "حدث" غرق في مستنقع مياه بـ"نفق تحت الإنشاء"

انتشلت قبل قليل فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بتبوك، جثة لحدث يبلغ من العمر ١٣ عامًا بعدما غرق في مستنقع للمياه داخل أحد الأنفاق في تبوك، وتحديدًا على طريق الملك عبدالله بمحاذاة مصلى العيد.