تبوك.. انتشال جثة "حدث" غرق في مستنقع مياه بـ"نفق تحت الإنشاء"

انتشلت قبل قليل فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بتبوك، جثة لحدث يبلغ من العمر ١٣ عامًا بعدما غرق في مستنقع للمياه داخل أحد الأنفاق في تبوك، وتحديدًا على طريق الملك عبدالله بمحاذاة مصلى العيد.
وتشير مصادر "سبق" إلى أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغًا بوجود شخص غريق في مياه النفق، وانتشله غواصو "الدفاع المدني".
وعلمت "سبق" بأنه تم تشكيل فريق مشترك من الدفاع المدني والأمانة للتحقيق في الحادثة.
ويعد ذلك النفق أحد المشروعات المتعثرة في تبوك، حيث يسير العمل فيه ببطء شديد، ويقع على طريق حيوي يربط شمال تبوك بجنوبها.