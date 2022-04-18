تبوك.. نجاح عملية نادرة تعد الأولى بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في إجراء جراحة نادرة لطفلة وتمثلت العملية التي أجراها الدكتور سعد العنزي، في زراعة قوقعة وزراعة جهاز Osia2 معًا، لطفلة تعاني بسبب ضعف سمع توصيلي شديد الأذنين اليسرى، وصمم كلي بالأذن اليمنى.