تتويج الخطوط السعودية للشحن بجائزتي الابتكار في الأداء والتحول في الشرق الأوسط

وكشف "زيبتز" أن السعودية للشحن استشعرت منذ وقت مبكر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لتقديم خدمات شحن مواكبة لتطلعات عملائها حول العالم إلى جانب المحافظة على مستوى عال من الدقة والالتزام تجاه أبرز الأحداث والمناسبات العالمية التي احتضنتها المملكة بالإضافة إلى تسخير قدرات أسطول الشركة لدعم الحركة التجارية في مختلف الأسواق العالمية وكذلك التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة في القطاع اللوجستي الرامية إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من موقع المملكة الاستراتيجي للربط بين القارات وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتجميع البضائع.