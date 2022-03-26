تتويج الفائزين في بطولة القصب للرياضات اللاسلكية.. بمشاركة محلية وعالمية

وحضر البطولة المشرف العام على المكتب التنفيذي بأمانة منطقة الرياض نايف الناقول، ورئيس مركز القصب سعد القاسم، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس لجنة التنمية الأهلية بالقصب فواز السويد، وعدد كبير من محبي وهواة الرياضات اللاسلكية من جميع فئات المجتمع؛ إذ امتلأت مدرجات ميدان البطولة بالمتابعين والمشجعين، إضافة إلى الحضور الكثيف من العوائل التي تابعت فعاليات البطولة بحماس.