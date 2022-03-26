تتويج الفائزين في بطولة القصب للرياضات اللاسلكية.. بمشاركة محلية وعالمية

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، ورئيس بلدية القصب المهندس مطلق عبدالله أبوثنين، والمهندس طارق القصبي، الفائزين في بطولة القصب للرياضات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد في ميدان القصب بالتعاون مع بلدية القصب.
جاء ذلك وسط حضور كثيف من المهتمين والمشجعين من جميع فئات المجتمع، وبمشاركة من داخل المملكة وخارجها.
وحضر البطولة المشرف العام على المكتب التنفيذي بأمانة منطقة الرياض نايف الناقول، ورئيس مركز القصب سعد القاسم، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس لجنة التنمية الأهلية بالقصب فواز السويد، وعدد كبير من محبي وهواة الرياضات اللاسلكية من جميع فئات المجتمع؛ إذ امتلأت مدرجات ميدان البطولة بالمتابعين والمشجعين، إضافة إلى الحضور الكثيف من العوائل التي تابعت فعاليات البطولة بحماس.
وشارك في البطولة ٥٠ متسابقًا من داخل المملكة وخارجها، وبدأت السباقات بين المشاركين الساعة الواحدة ظهرًا، وانتهت قبيل المغرب.
وجاءت نتائج منافسات البطولة كالتالي:
أولًا: فئة طائرات الهليكوبتر: المركز الأول وليد علم الدين، المركز الثاني عادل الجميلي، المركز الثالث ياسر الظاهري.
ثانيًا: فئة طائرات الجت: المركز الأول حمد الرفدان، المركز الثاني بلال شودري، المركز الثالث خالد الجخيدب.
ثالثًا: فئة السيارات: المركز الأول نور الدين رمضان، المركز الثاني عدي بحبوح، المركز الثالث نايف الغدير.
وفي ختام المنافسات سلم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، ورئيس بلدية القصب المهندس مطلق أبوثنين، والمهندس طارق القصبي؛ الدروع وشهادات الشكر للفائزين والمشاركين في البطولة.
وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، بالتعاون القائم بين الاتحاد وبلدية القصب في سبيل إنجاح البطولة، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس البلدية على الدعم الذي قدمه للبطولة، من خلال تهيئة الميدان وجميع الظروف لتحقيق النجاح من الناحيتين التنظيمية والفنية.
ونوه رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت إلى دور مدير البطولة فهد بن عبدالعزيز الجوفان وجهوده التي كان لها أثر بارز في إنجاح البطولة، والمستويات المميزة التي شهدتها المنافسات في البطولة بمختلف الفئات.
وأكد أن طموحهم هو نشر هذه الرياضات بشكل أوسع في مختلف مناطق المملكة، مبديًا إعجابه بمشاركة عدد كبير من شباب المحافظة في هذه البطولة كأول ثمرة من ثمار إقامة البطولات في المحافظات والمراكز.