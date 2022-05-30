تتويج فرحة 160 عريسًا وعروسًا.. أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الـ11 بـ"حركية"

وتابع "السيف": ونظرًا لرغبة الكثير منهم بالزواج، فقد أقرت الجمعية حفل الزواج الجماعي الذي يقام سنويًّا؛ إذ تقيم الجمعية حفلاً للرجال وآخر للنساء، يتم من خلالهما توزيع المساعدات النقدية والعينية للمتزوجين. وتعمل الجمعية على تكرار هذه المناسبة لمساعدة أكبر قدر ممكن من المستفيدين الراغبين في الزواج؛ وذلك للتيسير عليهم، وتخفيف أعباء الزواج، ومساعدتهم اجتماعيًّا.. باعتبار الزواج فطرة إنسانية، وإحدى ركائز الحياة. وهو مطلب ملحٌّ، شرعه الله لمقاصد سامية، ولتحقيق غايات عظيمة جليلة، كما أنه وسيلة من وسائل العفاف، وتحصين الشباب والفتيات من مشاكل سلوكية وأخلاقية.