تثلج الصدور.. "شيخ شمّر" بالعراق: نعجز عن شكر ضيافة المملكة للحجاج

بعد وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق الشقيق، إلى المملكة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، عبّر أحد مشايخ قبائل شمر في جمهورية العراق عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة وشعبها على كرم الضيافة والاستقبال لضيوف الرحمن.