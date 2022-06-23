تثلج الصدور.. "شيخ شمّر" بالعراق: نعجز عن شكر ضيافة المملكة للحجاج

بعد وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق الشقيق، إلى المملكة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، عبّر أحد مشايخ قبائل شمر في جمهورية العراق عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة وشعبها على كرم الضيافة والاستقبال لضيوف الرحمن.
وتفصيلاً، قال الشيخ عماد بن ناجي الحسان لـ"سبق": ما نُشاهده من تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين القادمين للمملكة العربية السعودية لا نستغربه من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله- ولا من الشعب السعودي بأكمله".
وأضاف: "اعتدنا في كل عام أن نرى ونُشاهد مملكة الإنسانية كيف تستقبل ضيوفها حجاج بيت الله الحرام بالكرم والضيافة وكلمات الترحيب التي يُردّدها الجميع مُنذ دخول المنفذ".
وتابع: "بكل فخر نعجز عن تقديم الشكر للشعب السعودي العظيم على هذا الاستقبال والحفاوة للحجاج، والتي بحق أثلجت صدورنا كعراقيين، ولا نستغرب ذلك بل يزداد عطاء وسخاء مملكة الكرم والإنسانية في كل عام".
وختم بقوله: "نسأل الله أن يعز ويبارك في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يُديم ازدهار المملكة العربية السعودية، وأن يجعلها نبراسًا للشعوب العربية والإسلامية".