"تجارة جازان" تنفّذ أكثر من 800 زيارة تفتيشية في 3 أيام

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان، 816 زيارةً تفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة، خلال الثلاثة الأيام الأولى من إجازة عيد الأضحى.
شملت الزيارات التفتيشية: محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات وأنشطة أخرى؛ للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.
وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 56 مخالفةً تجارية.
وقالت تجارة منطقة جازان: إن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري.
كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".