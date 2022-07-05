"تجارة جازان" تنفّذ أكثر من 800 زيارة تفتيشية في 3 أيام

شملت الزيارات التفتيشية: محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات وأنشطة أخرى؛ للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.