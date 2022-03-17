"تجارة حائل" تنفذ حملة توعوية بحقوق المستهلك

وأكد أعضاء الفريق أن من أهم حقوق المستهلك هو الأمان والمعرفة والاختيار للسلعة المُراد شراؤها وحق التعويض في حالة ظهور عيب في السلعة بعد الشراء كما أكد الفريق على حق المستهلك بأن تكون السلعة المراد شراؤها مطابقة لهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سواءً على السلع المستوردة أو المصنعة محلياً.