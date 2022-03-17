"تجارة حائل" تنفذ حملة توعوية بحقوق المستهلك

ساهم فرع وزارة التجارة بمنطقة بحائل بتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم وواجباتهم، كمستهلكين، من خلال معرضين منفصلين الأول بالعثيم مول، والآخر بحائل مول، وتوزيع المنشورات التعريفية بالحملة التوعوية إلى زيادة وعي المستهلك.
جاء ذلك خلال احتفال الفرع باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022م، والذي يصادف الثلاثاء الماضي الخامس عشر من شهر مارس٢٠٢٢م.
وتعرّف المتسوقون من خلال فريق عمل فرع وزارة التجارة بحائل على حقوق المستهلك وحمايته وتسليطها الضوء على بعض الممارسات الخاطئة والتي تضر بمصالح المستهلك والبيئة.
وأكد أعضاء الفريق أن من أهم حقوق المستهلك هو الأمان والمعرفة والاختيار للسلعة المُراد شراؤها وحق التعويض في حالة ظهور عيب في السلعة بعد الشراء كما أكد الفريق على حق المستهلك بأن تكون السلعة المراد شراؤها مطابقة لهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سواءً على السلع المستوردة أو المصنعة محلياً.
كما عرّف الفريق المستهلك على أهمية معرفة الجهات الرقابية ذات العلاقة بالسلعة مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حتى التي لا تسبب تلك السلع أي ضرر للمستهلك