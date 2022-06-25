"تجارة نجران" تنفّذ 183 زيارة تفتيشية ميدانية على جميع منافذ البيع

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، بمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة حبونا عدد 183 زيارة تفتيشية ضمن جولات الفرع الميدانية على جميع منافذ البيع في المحافظات الشمالية، شملت محافظات: يدمة وبدر الجنوب والخانق وهداده؛ للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع، حيث تمّ ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات النظامية، وتم تحرير 8 مخالفات تجارية.