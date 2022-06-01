"تجارة نجران" ينفذ 65 جولة تفتيشية على محلات الجوالات لحماية المستهلك

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات ميدانية على منافذ بيع الجوالات ومراكز الصيانة الخاصة بها وذلك للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع وحماية المستهلك.
وقد تم من خلالها القيام بـ( 65 ) زيارة تفتيشية حيث تم تحرير عدد ( 6 ) مخالفات تجارية لوجود ملاحظات تستوجب المخالفة حسب النظام، كما تم إغلاق عدد ( 3 ) منافذ بيع بسبب هروب العاملين من منفذ البيع.
جاء ذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان الذي بدوره شكر جميع العاملين من مراقبين ومفتشين على ما يبذلونه من تفانٍ وإخلاص لما فيه ضبط المخالفين وحماية المستهلك من الغش والتلاعب بجميع أشكاله.
يشار إلى أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو اشتباه حالات تستر تجاري.