"تجارة نجران" ينفذ 65 جولة تفتيشية على محلات الجوالات لحماية المستهلك

وقد تم من خلالها القيام بـ( 65 ) زيارة تفتيشية حيث تم تحرير عدد ( 6 ) مخالفات تجارية لوجود ملاحظات تستوجب المخالفة حسب النظام، كما تم إغلاق عدد ( 3 ) منافذ بيع بسبب هروب العاملين من منفذ البيع.