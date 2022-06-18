"تجارة نجران" يواصل جولاته الرقابية على منافذ البيع

وأوضحت "تجارة نجران" أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الأيام المقبلة على جميع المحافظات الشمالية لجميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستر تجاري.