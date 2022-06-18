"تجارة نجران" يواصل جولاته الرقابية على منافذ البيع

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، وبمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة حبونا، جولاته الميدانية المكثفة على جميع منافذ البيع في عدد من المحافظات.
وشملت الجولات ثار وحبونا وخباش والمراكز التابعة لها مثل المشعلية والحصينية؛ وذلك للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع، وجرى ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأوضحت "تجارة نجران" أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الأيام المقبلة على جميع المحافظات الشمالية لجميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستر تجاري.