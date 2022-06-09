"تجارة" و"أمانة" حائل تبحثان التعاون المشترك للقضاء على "التستر التجاري"

عقد مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي، وأمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، اليوم الخميس، اجتماعًا للقضاء على ظاهرة التستُّر التجاري.
وبحث الاجتماع بحضور مأموري الضبط في الأمانة، الأدوار المناطة بكل جهة والآليات الحديثة لإجراءات العمل الرقابي؛ للقضاء على هذه الظاهرة وتضييق الخناق عليها، وخلق بيئة عمل مثالية تعزز الاقتصاد وتخلق الفرص لأبناء الوطن.
وأكد "الصعيدي" حرص وزارة التجارة على تفعيل الشراكة مع الجهات الشريكة بمكافحة التستر التجاري من خلال آليات حديثة لتجفيف منابع التستر.