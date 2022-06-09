"تجارة" و"أمانة" حائل تبحثان التعاون المشترك للقضاء على "التستر التجاري"

عقد مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي، وأمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، اليوم الخميس، اجتماعًا للقضاء على ظاهرة التستُّر التجاري.