تجاوباً مع "سبق".. "أمانة مكة": الماشية داخل وخارج العمران اختصاص "البيئة"

أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح بن سفر الدهاسي، أن الإشراف على الماشية داخل وخارج النطاق العمراني للبلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة من اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وذلك حسب المحضر المعدّ بين أمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والمستند فيه إلى قرار مجلس الوزراء.

وأوضح "الدهاسي"، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "انتشار الإبل في مخطط الراشدية بمكة بالقرب من المنازل"، أن قرار مجلس الوزراء جاء برقم (712) 9/ 1/ 1441هـ بنقل بعض الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وكان تقرير "سبق" قد رصد انتشاراً لبعض الجِمال داخل الأحياء السكنية في مخطط الراشدية، وتضرر أصحاب المنازل من وجودها.