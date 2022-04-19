تجاوبًا مع "سبق".. أمير تبوك يوجه بدراسة حالة الأسرة المتعفّفة بفارعة الوجه

بدر الجبل- تبوك: وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، بدراسة وضع أسرة متعففة مكونة من ٨ فتيات يتيمات بلا تعليم ودخل متوقف؛ وذلك تجاوبًا مع تقرير نشرته "سبق"، بعنوان ربيع الوجه يكشف عن أسرة متعففة.. "وحمل توجيه الأمير دراسة وضع الأسرة بالكامل وتقديم المساعدة لهم.
وكان ربيع مركز الفارعة بمحافظة الوجه، الذي أصبح وجهةً للمتنزهين ولأهل الإبل والماشية؛ كشف عن أسرة متعففة "بلا تعليم ولا مسكن، فضلًا عن انقطاع دخلهم الشهري؛ بسبب عدم مراجعتهم للضمان الاجتماعي، وذلك خلال تفقّد جمعية البر الخيرية بمركز الفارعة للأسر أول شهر رمضان.
وقال نائب رئيس الجمعية صالح البلوي لـ"سبق": إن الأسرة تتكون من ثماني فتيات يتيمات ووالدتهن أرملة، لم يسبق لهن التعلم "أميات"، والعائل لهن عاطل.
وأوضح "البلوي" أن الجمعية قد وقفت على الحالة وقدمت لها الدعم حسب الإمكانيات المتاحة لديها، وجارٍ التنسيق مع الجهات الأخرى؛ لتلبية احتياجاتهم وإعادتهم للضمان الاجتماعي الذي توقّف لأسباب عدم مراجعتهم.