تجاوبًا مع "سبق".. أمير تبوك يوجه بدراسة حالة الأسرة المتعفّفة بفارعة الوجه

وكان ربيع مركز الفارعة بمحافظة الوجه، الذي أصبح وجهةً للمتنزهين ولأهل الإبل والماشية؛ كشف عن أسرة متعففة "بلا تعليم ولا مسكن، فضلًا عن انقطاع دخلهم الشهري؛ بسبب عدم مراجعتهم للضمان الاجتماعي، وذلك خلال تفقّد جمعية البر الخيرية بمركز الفارعة للأسر أول شهر رمضان.