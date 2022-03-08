تجاوباً مع "سبق".. "الكهرباء" توافق على إيصال التيار الكهربائي لمخطط الحبيل جنوب القنفذة

‏تجاوبت الشركة السعودية للكهرباء مع ما طرحته "سبق" بعنوان "ملاك مخطط الحبيل جنوب القنفذة يناشدون المسؤولين لإيصال التيار الكهربائي لمساكنهم"، من عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازل عدد من المواطنين ببلدة الحبيل بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة، حيث أفادت الشركة اليوم بوصول الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين، مع إلزامهم بفتح طلبات جديدة والاحتفاظ بالأرقام القديمة لنقل المستندات منها.