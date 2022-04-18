تجاوباً مع سبق.. بنكان يتفاعلان مع مطالب أهالي "أم الدوم" بتحسين خدمة الصرافات

تفاعل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، مع ما نشرته "سبق"، بعنوان: "بعد تكرر صور الازدحام.. أهالي أم الدوم يطالبون بتحسين خدمة الصرافات".

وجاء تفاعل البنك الأهلي السعودي عبر "تويتر" بطلب تزويدهم بتفاصيل الموقع ليتم إرساله للإدارة المختصة.

ومن جانبه، رد مصرف الراجحي حول تلك المطالب: "حياك الله تم تصعيد طلبكم للإدارة تقبل الله طاعتكم".

وبعد تفاعل البنكين مع مطالب الأهالي، وجه المواطن فهد بن فلاح تساؤلات لمصرف الراجحي بقوله: "السادة مصرف الراجحي نطرح لكم بعض الأسئلة حتى نكون على وضوح تام هل الحلول لديكم مؤقتة فقط؟".

وأضاف: "المعاناة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهل زيادة الصرافات في المنطقة ليس من ضمن خدمة العملاء، ونود معرفة اهتمامكم بعملاء المصرف في تلك المنطقة وإيجاد حل لمعاناتهم المستمرة مع صرافاتكم ".

بدوره، علق المواطن سلطان الذيابي، على تجاوب مصرف الراجحي، بالقول، إن "عبارة تم تصعيد طلبكم للإدارة سمعناها مراراً وتكراراً؛ ولكن للأسف بقي الحال كما هو منذ 15 عاماً، ونحن نقدم شكوى ولا من مجيب ويأتينا منهم تم تصعيد طلبكم للإدارة".

وأضاف "الذيابي": "منذُ سنوات يطالب أهالي مدينة أم الدوم الإدارة العامة لمصرف الراجحي بزيادة عدد صرافات السحب ودعمها بخدمة الإيداع النقدي حيث لا يوجد سوى صرافين بعيداً عن وسط المدينة ولا تتحمل زيادة العملاء، حيث إن أم الدوم يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة، رسالتهم للإدارة بسرعة دعم الصرافات بخدمة الإيداع" .

وفي وقت سابق نشرت "سبق"، تفاصيل مطالبة الأهالي وتتلخص بأن أزمة الصرافات تتجدد في مدينة "أم الدوم" التابعة للطائف هذه الأيام، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة إقبالاً كبيراً وحركة تجارية نشطة، لاسيما مع مناسبات الأعياد، وقرب الإجازة الصيفية، كما يلاحظ جوانب من تكدس المواطنين وازدحامهم في طوابير طويلة طلباً للخدمة.