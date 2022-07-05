تجديد انتخاب المملكة عضواً في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي

جدير بالذكر أن مجلس الحبوب الدولي (IGC) هو منظمة دولية تشرف على اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، ويضم المجلس كبار مصدري ومستوردي الحبوب في العالم، وهو مكلف بتعزيز استقرار الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب والبذور الزيتية وتحسين الشفافية من خلال الإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.