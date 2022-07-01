تجربة فرضية لـ"صحة مكة" استعداداً لموسم حج 1443

شاركت صحة مكة المكرّمة، أمس، في تجربة فرضية عبارة عن حريق بأحد المساكن المخصّصة للحجاج بمكة المكرّمة، لقياس مدى جاهزية المنشآت والكوادر الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة في موسم حج هذا العام 1443هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة شاركت في تجربة فرضية بأحد مساكن الحجاج، عبارة عن حريق نتيجة التماس كهربائي أدّى إلى تصاعد أدخنة اللهب لخارج المبنى ونتج عنه احتجاز عددٍ من قاطني السكن، ووقوع 34 شخصاً بين إصابة ووفاة.
وبيّن العتيبي؛ أنه تمّ فرز حالات الإصابة بوساطة الكوادر الطبية والإسعافية بحسب المناطق المخصّصة لها، حيث أودعت 6 حالات في المنطقة الحمراء، و8 في المنطقة الصفراء، 16 في الخضراء، فيما وضعت 4 حالات في المنطقة السوداء.
وأفاد العتيبي "بأن هذه التجربة تمّت بمشاركة عددٍ من الجهات والإدارات الصحية والأمنية وهي (القيادة الذهبية الإشرافية) والقيادة الفضية (التوجيهية) والقيادة البرونزية (التشغيلية) ممثلة في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، والمركز الوطني للأزمات والكوارث، والعمليات الأمنية الموحدة، إضافة إلى الإدارة التنفيذية لخدمات الطوارئ والكوارث بالتجمُّع الصحي الأول بمكة المكرّمة والمستشفيات التابعة له (مستشفى النور التخصصي، مستشفى الملك عبدالعزيز، مستشفى الملك فيصل) والمراكز الإسعافية.
وأكّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير؛ جاهزية "الصحة" في مكة المكرّمة بمختلف منشآتها وتخصصاتها للتعامل مع جميع الحالات المرضية والإسعافية والطارئة داخل المشاعر المقدّسة وخارجها استعداداً لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ؛ خدمة لضيوف الرحمن، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله.