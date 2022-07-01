تجربة فرضية لـ"صحة مكة" استعداداً لموسم حج 1443

وأفاد العتيبي "بأن هذه التجربة تمّت بمشاركة عددٍ من الجهات والإدارات الصحية والأمنية وهي (القيادة الذهبية الإشرافية) والقيادة الفضية (التوجيهية) والقيادة البرونزية (التشغيلية) ممثلة في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، والمركز الوطني للأزمات والكوارث، والعمليات الأمنية الموحدة، إضافة إلى الإدارة التنفيذية لخدمات الطوارئ والكوارث بالتجمُّع الصحي الأول بمكة المكرّمة والمستشفيات التابعة له (مستشفى النور التخصصي، مستشفى الملك عبدالعزيز، مستشفى الملك فيصل) والمراكز الإسعافية.