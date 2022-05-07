تجربة لا تنسى في "جدة جنغل".. أكبر حديقة حيوان بالمملكة تعد بالمفاجآت

وتتيح "جدة جنغل" لزوارها التفاعل مع الحيوانات في تجربة مشوقة، والاستمتاع بالألعاب المختلفة، وتجربة الغابة لأول مرة في الشرق الأوسط، التي تمكن الزائر من اكتشاف الغابة مرورًا بمجموعة من الحيوانات البرية التي تم استقطابها من موطنها الأصلي، والعديد من العروض الحية الأخرى.