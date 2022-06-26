تجمع "الرياض الصحي" يوقع اتفاقية شراكة مع "أوقاف الشاكرين"

وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي، اتفاقية شراكة مجتمعية مع رئيس مجلس الأمناء لأوقاف الشاكرين ملهي بن سلامة بن سعيدان وإخوانه لخدمة المجتمع؛ لإنشاء وتجهيز مركز لغسيل الكلى بمستشفى الرين العام.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص تجمع الرياض الصحي الأول على تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركًا للقطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي يقدمها "التجمع الأول".