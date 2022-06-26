تجمع "الرياض الصحي" يوقع اتفاقية شراكة مع "أوقاف الشاكرين"

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص تجمع الرياض الصحي الأول على تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركًا للقطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي يقدمها "التجمع الأول".