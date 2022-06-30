تجمع المدينة الصحي يُطلق 3 مراكز للرعاية العاجلة على مدار الساعة

كما تعمل المراكز التي تم إطلاقها بأعلى المعايير العالمية ولديها البنية الهندسية والتجهيزات الكاملة التي تُساعد على توفير الخدمات التشخيصية لتحظى بثقة المستفيد وتتوافق مع احتياجاته، وتُمكّن الممارس الصحي من تقديم خدمة بشكل علمي وعملي يزيد من رضا مُقدّم الخدمة والمستفيد في الوقت ذاته.