تجهيز مقار البث المباشر والترجمة في مسجد نمرة استعداداً لخطبة يوم عرفة

وأوضح مدير إدارة البث الرقمي المهندس حاتم بن محمد الصاعدي ، أن وكالة اللغات والترجمة، والإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، تستعد الاستعداد الكامل والتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة، والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وعبر ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدّسة.