تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداءً من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس، وذلك بعد أن تعهد سابقًا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز والشهرين اللذين يتبعانه.