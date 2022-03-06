تحت رعاية المليك.. جامعة نورة تحتفي بالفائزات بجائزة التميّز النسائي

وتأتي الجائزة التي مرت بثلاث دورات سابقة تحقيقًا لأحد التوجهات الرئيسة في خطة الجامعة الاستراتيجية 2025، والمتمثل في تمكين ودعم المرأة السعودية في شتى المجالات؛ لتكون محركًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وصولاً إلى تعزيز حضور المرأة السعودية ومشاركتها وفقًا لتطلعات رؤية 2030.