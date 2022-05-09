تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير النقل يفتتح مؤتمر مستقبل الطيران

وسيشهد المؤتمر توقيع ما يزيد على خمسين اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلاً عن إطلاق عدد من السياسات والإستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، وتوقيع عدد كبير من الشراكات بين كل من القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.