تحت رعاية وزير الداخلية.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء بالرياض

وأشار إلى ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من تحولات وتطورات متسارعة، وما يصاحب ذلك من مخاطر، يقتضي من الجميع – مؤسسات وأفراد – التعاون والتكاتف من أجل تعزيز متطلبات السلامة بفكرٍ مستنيرٍ وعمل استباقي يركز على ثقافة الوقاية وتوظيف الحلول الذكية والتطوير المستمر للكوادر البشرية والقدرات، مؤكداً ما توليه أرامكو السعودية من أهمية كبرى لمنظومة السلامة والوقاية من الحريق، ولا تقتصر على الأهداف التشغيلية، بل تمتد لتشمل المحافظة على مكتسبات التنمية، والإسهام في إرساء دعائم اقتصاد وطني مزدهر كجزء من أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية التدريب والتطوير المستمر للمنظومة.