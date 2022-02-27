تحت غطاء "تطوير".. اتفاق لـ"الصندوق العقاري" و"ساب" يدعم المطورين

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع البنك السعودي البريطاني "ساب"؛ لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الدعم والتمويل اللازم لتطوير المشاريع السكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني"، ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.

وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج "تطوير" الذي يُعد امتدادًا لتحقيق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب "ساب" عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب توني كريبس.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: "تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة ضمن سلسلة من الشراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري لتنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها ومساهمتها في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن"؛ مشيرًا إلى أن برنامج "تطوير" يهدف إلى دعم مؤسسات وشركات القطاع العقاري وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني" وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بأسعار تنافسية وجودة عالية.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني "ساب" توني كريبس: الاتفاقية مع "الصندوق العقاري" تؤكد أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الحكومي والجهات التمويلية لدعم وتطوير القطاع العقاري لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ معربًا عن اعتزاز "ساب" بالشراكة الفعالة مع "الصندوق العقاري" في توفير الحلول التمويلية والسكنية، وتفعيل البرامج والمبادرات المشتركة بما يلبي رغبات المستفيدين في تملك المسكن الملائم.

يُذكر أن برنامج "تطوير" وقّع 4 اتفاقيات مشتركة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق وخلق تنافسية كبيرة بين مؤسسات وشركات القطاع في إنشاء المشاريع السكنية بجودة وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.