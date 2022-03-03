تحديث رموز الخدمات لمنظومة الإرشاد بالمسجد الحرام

تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها لتطوير مجموعة متكاملة من رموز الخدمات والصور التوضيحية (Pictogram) المتوافقة مع المعايير العالمية والمواصفات المعتمدة، مع إضافة وتعديل ما يختص ببعض الخدمات الرئيسية التي تقدم بالمسجد الحرام والمرافق التابعة له؛ تطويرًا لمنظومة الإرشاد المكاني.

وقال مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية المهندس عبدالله بن محمد الحريقي: الهدف الرئيسي من تبني وتطوير منظومة رموز الخدمات المختلفة وتخصيصها للخدمات المقدمة في المسجد الحرام، هو التنوع الثقافي واللغوي الكبير لقاصدي بيت الله الحرام من مصلين ومعتمرين؛ بما يضمن وصول المعلومة لمختلف الفئات المستهدفة للاسترشاد على أماكن المرافق المختلفة من مصليات وممرات ودورات مياه إلى غير ذلك، إضافة إلى حِزَم الخدمات المختلفة.