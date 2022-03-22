تحديد مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف.. وسُفَر الإفطار تعود

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع المصلين لتكون في التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها، وتوسعة الملك فهد بجميع أدوارها، وجميع ساحات المسجد الحرام، والتأكيد على المصلين بالالتزام وارتداء الكمامة؛ حيث حرصت الرئاسة على تخصيص مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف وصلاة ركعتي سنة الطواف، وخصصت صحن المطاف والدور الأرضي للطائفين، وقبو المطاف والدور الأرضي والدور الأول لصلاة ركعتي سنة الطواف.