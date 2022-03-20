تحدي أمانة الرياض.. حلول إبداعية لمواجهة الازدحامات المرورية

شاركت أمانة منطقة الرياض في تحدي الابتكار وتصميم الخدمات "هاكثون الرياض"، وذلك من خلال تحدي الأمانة المتمثل في تقديم حلول غير تقليدية لتحفيف الاختناقات المرورية في العاصمة، إلى وتقديم ورقة علميّة مرتبطة بهذا الشأن.
وقدم ورقة الأمانة كل من بثينة العفيصان، نائب المدير العام للابتكار، والمهندس عبدالعزيز العوني مدير هندسة المرور بالأمانة، حيث تناولت الورقة العديد من الإحصائيّات والأرقام التي ترصد ارتفاع معدلات الرحلات اليومية في مدينة الرياض، وتزايد الساعات التي يقضيها السكان والزوار في الطرق، إلى جانب الحلول التي اتخذتها الأمانة في سبيل تخفيف الازدحام المروري، وتقليل زمن التنقل داخل المدينة.
كما أشرفت الأمانة على مشاركة فرق العمل في التحدي الذي وضعته ضمن مراحل الهاكثون، وخاض المشاركون جميع المراحل المتطلبة بداية من مرحلة الاستكشاف، ثم توليد الأفكار، وتصميم النماذج الأولية، والعروض النهائيّة.
وثمنت أمانة الرياض الجهد الذي قدمته الفرق المشاركة في التحدي، مشيرة إلى أنها استقبلت حلولاً إبداعية متميزة، وسيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على تطويرها، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذها، إشراك أفراد المجتمع المبدعين في إيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجهها المدينة.