تحدي أمانة الرياض.. حلول إبداعية لمواجهة الازدحامات المرورية

وقدم ورقة الأمانة كل من بثينة العفيصان، نائب المدير العام للابتكار، والمهندس عبدالعزيز العوني مدير هندسة المرور بالأمانة، حيث تناولت الورقة العديد من الإحصائيّات والأرقام التي ترصد ارتفاع معدلات الرحلات اليومية في مدينة الرياض، وتزايد الساعات التي يقضيها السكان والزوار في الطرق، إلى جانب الحلول التي اتخذتها الأمانة في سبيل تخفيف الازدحام المروري، وتقليل زمن التنقل داخل المدينة.