تحذير يُجَنّبك الحوادث.. "رياح الصبا وغبارها" يضربان هذه المناطق

تشير توقعات الأحوال الجوية إلى نشاط رياح الصبا مجددًا على الأجزاء الغربية من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا الممتدة من شمال مدينة جدة، وامتدادًا حتى تبوك؛ بما في ذلك أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.