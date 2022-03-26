تحذير يُجَنّبك الحوادث.. "رياح الصبا وغبارها" يضربان هذه المناطق

تشير توقعات الأحوال الجوية إلى نشاط رياح الصبا مجددًا على الأجزاء الغربية من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا الممتدة من شمال مدينة جدة، وامتدادًا حتى تبوك؛ بما في ذلك أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويعمل نشاط هذه الرياح، غدًا، على إثارة الأتربة والغبار بشدة متفاوتة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت؛ خاصة على الطرق الخارجية في المناطق المذكورة.
هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون، اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات -لا قدر الله- كما تستوجب من السائقين الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية؛ بحسب موقع "طقس العرب".
يُذكر أن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة؛ حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة؛ مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليًّا نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك فرق قيمة الضغط الجوي.