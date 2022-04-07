تحركات لاتحاد الغرف للحدّ من ارتفاع أسعار الأعلاف.. هنا التفاصيل

ونوهت اللجنة باللقاء مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، الذي كان حريصًا على مصلحة المربّين والقطاع خلال الاجتماع، حيث جرت مناقشة التحديات التي تواجه صناعة الأعلاف محليًا، ووجهة نظر اللجنة حيال آلية التعامل معها، بالإضافة إلى دراسة بعض المقترحات التي قدمتها اللجنة، والتي تهدف إلى ضمان استقرار المعروض من الأعلاف.