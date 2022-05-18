تحرك رسمي لإنقاذ "براية محايل" المعمرة من الموت.. تحظى باهتمام "البيئة" و"تطوير عسير"

بل إن السكان كانوا يؤدون صلاة الأعياد تحتها وفق أحمد بن فارس آل المشايخ الذي أكد لـ"سبق" أن الشجرة الضخمة التي يبلغ جذعها أمتارًا وطولها شاهق وتغطي بأغصانها مساحة كبيرة، وقال "آل المشايخ" إن الشجرة تعد الأضخم والأكبر عمرًا عن غيرها من وجهة نظره في المنطقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها تحمل الكثير من الذكريات الجميلة للسكان والمسافرين وزوار المكان منذ مئات السنين، حيث أدركها منذ أكثر من نصف قرن، إلا أن قصص الآباء والأجداد المتواترة تؤكد أن عمرها يقدّر بمئات السنين.