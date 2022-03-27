تحرير حركة ومسارات موحدة وفك اختناقات.. هذا ما فعلته دورية مرور بمكة

"سبق" وثقت انسيابية الحركة المرورية في محيط المدرسة على محاورها الثلاث، حيث لم يقتصر دور رجل المرور على تنظيم حركة السير، بل أسهم في منع التكدس الذي يحصل عند بوابة خروج الطالبات من خلال توجيه أولياء الأمور بعدم الصعود إلى بسطة باب المدرسة، وهو ما لاقى استحسان الأهالي، مثمنين مبادرة إدارة مرور العاصمة المقدسة في تنظيم الحركة المرورية.