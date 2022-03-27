تحرير حركة ومسارات موحدة وفك اختناقات.. هذا ما فعلته دورية مرور بمكة

خلا محيط مجمع مدارس الأميرة نوف بالشرائع من الازدحام والتكدس الذي كان يشهده في الطرق المحيطة بالمدرسة؛ بسبب فوضى المركبات وعدم توحيد مسارها في اتجاه وحد، وذلك بعد أن تواجدت دورية مرور تابعة لمرور العاصمة المقدسة، وتواجد رجل المرور على أرض الميدان، وتحديد اتجاه واحد فقط لدخول وخروج المركبات، مما حرر الحركة المرورية في الموقع.
"سبق" وثقت انسيابية الحركة المرورية في محيط المدرسة على محاورها الثلاث، حيث لم يقتصر دور رجل المرور على تنظيم حركة السير، بل أسهم في منع التكدس الذي يحصل عند بوابة خروج الطالبات من خلال توجيه أولياء الأمور بعدم الصعود إلى بسطة باب المدرسة، وهو ما لاقى استحسان الأهالي، مثمنين مبادرة إدارة مرور العاصمة المقدسة في تنظيم الحركة المرورية.
وكانت "سبق" تناولت في تقرير لها الزحام والتكدس الذي كان يشهده المجمع المدرسي وقت خروج الطالبات.