تحسبًا لهطول الأمطار.. أمانة العاصمة المقدسة تُخصص خدمة لأعمال الطوارئ

من جانبه أشار مدير عام النظافة محمود ساعاتي، إلى أنه تم حصر وتحديد عدد من المواقع التي عادة ما تشهد تجمعًا في مياه الأمطار لمتابعتها بشكل مستمر واتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ لافتًا إلى أن الأمانة وفرت عددًا من المعدات والآليات، منها (52) من وايتات الشفط و(20) من طلمبات الشفط مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى عدد من الشيولات والبوبكات وغيرها، كما خصصت الأمانة (270) عاملًا ومشرفًا لمواجهة أي حالات طارئة خلال هذه الأيام، إضافة إلى تجهيز عدد من الفرق الفنية والهندسية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة، وتفقُّد عناصرها، حيث تضم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شبكات ضخمة لتصريف السيول، وهي عبارة عن قنوات تمتد تحت الأرض لمسافات طويلة، ولتشمل كافة الأحياء والمخططات السكنية.