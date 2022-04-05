تحفة فنية .. شاهد مواطن يحول منزله القديم إلى باخرة سياحية في جبال فيفاء

وقال "الفيفي" إن "فكرة المشروع جاءت من أحد المجاورين للمنزل القديم، وهي جعل ذلك البيت القديم منتجعاً واستثماره سياحياً، ليصبح الحلم حقيقة في جعل ذلك المشروع واقعاً في جبال فيفاء".