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تحفة فنية .. شاهد مواطن يحول منزله القديم إلى باخرة سياحية في جبال فيفاء
أصبح مزاراً لقاصدي خوض تجربة الحياة الريفية
استطاع المواطن ناجي الفيفي استغلال منزله القديم، وجعله مشروعاً سياحياً حالماً، لإيمانه بأن السياحة هي أهم الروافد الاقتصادية لهذا الوطن.
وقال "الفيفي" إن "فكرة المشروع جاءت من أحد المجاورين للمنزل القديم، وهي جعل ذلك البيت القديم منتجعاً واستثماره سياحياً، ليصبح الحلم حقيقة في جعل ذلك المشروع واقعاً في جبال فيفاء".
ويتميز مشروع الباخرة؛ بوجوده في أحضان الطبيعة في جبال محافظة فيفاء، ويضفي لزائره فرصة المغامرة وعبور الجبال والأودية، وعيش حياة الماضي القديم.
"ناجي الفيفي" هزم التحديات والعقبات وشق بعزيمته الجبال، ليصبح مشروع "الباخرة السياحي" مزاراً لا يفوته من أراد خوض تجربة الحياة الريفية.