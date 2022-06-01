تحفيزًا للمنشآت ولتخفيف آثار الجائحة.. "الزكاة " تعفي مكلفيها من الغرامات والعقوبات المالية

وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات، التســـجيل في النظـــام الضريبي الـــذي كان يجب التســـجيل فيه بالنســـبة لغير المســـجلين الذين كان يجب عليهم التسجيل سابقًا، وتقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.