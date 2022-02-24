"تحكم" توقع اتفاقية تعاون مشترك في الذكاء الاصطناعي مع شرطة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة

وقعت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم"، اتفاقية تعاون مشترك مع شرطة دبي، اليوم الخميس 24 فبراير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة الحركة المرورية ورصد المخالفات من أجل تعزيز السلامة العامة.

ورعى مراسم توقيع الاتفاقية، سعادة العميد سيف بن مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والذي أشار إلى حرص شرطة دبي الدائم على الاستفادة من التقنيات المتطورة الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد مثّل شركة تحكم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السليم، نائب الرئيس لقطاع الأعمال والشراكات، والذي أعرب عن سعادته بهذا التعاون مع شرطة دبي متمنياً أن تسهم قدرات شركة "تحكم" في تحقيق ما تطمح له شرطة دبي.

ويتوقع أن يثمر التعاون بين الجانبين على زيادة القيمة الاقتصادية المقدمة، من خلال سلوك القيادة الأفضل وخدمات المرور المتقدمة، بجانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة الكشف وتوفير حلول بيومترية، وتقنية التعرف على المركبات.

ويشمل التعاون تحليل واستثمار البيانات المرصودة يوميا، مع تقديم حلول نوعية في خدمات الهوية الرقمية بما يتعلق بمجال الأمن والسلامة، سعيا لتحسين تجربة عبور الطرقات، وما يترتب عليها من مخالفات الامتناع عن ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة، ضمن معايير ومؤشرات أساسية تتبناها المدن الذكية.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود رؤية "تحكم" الاستراتيجية، في سبيل تقديم حلول وخدمات المدن الذكية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك استكمالًا للنجاحات التي حققتها مسبقاً في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لحلول السلامة المرورية العامة على مستوى المملكة.