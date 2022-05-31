"تحلية المياه" تطلق جائزة عالمية كبرى للابتكار قيمتها 10 ملايين دولار

من جانبه، قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، في كلمته التي ألقاها ضمن أعمال المؤتمر: إن أكثر من مليارَيْ إنسان يعانون من شح في المياه، ومن أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة توفر المياه للبشرية كافة، ومن هنا يبدأ التحدي للعلم والمبتكرين، لطرق المشكلة وبحث حلول مدروسة تراعي البيئة وتحقق الاستدامة.