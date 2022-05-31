"تحلية المياه" تطلق جائزة عالمية كبرى للابتكار قيمتها 10 ملايين دولار

تواصلت في جدة، اليوم، أعمال مؤتمر "الابتكار يقود التحلية" الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية (IDA).
جاء ذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حيث شهد انطلاق أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الذي افتتحه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بكلمة أعلن من خلالها إطلاق المؤتمر جائزة عالمية للابتكار، ووفق توجهات قطاع المياه بقيادته؛ دعماً للجهود والمبادرات التي تعزز الابتكار وتحفز إليه.
ونوّه المهندس "العبدالكريم" بتبني كبرى الشركات السعودية المتخصصة في مجال صناعة تحلية المياه المالحة وسلاسل إمدادها لهذه الجائزة، رغبةً منها في دعم وتشجيع الابتكار في مجال صناعة التحلية، وتقديم دور داعم يُسهم في تحفيز الحراك الابتكاري من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.
وأكد "العبدالكريم" أن "التحلية" ستُساند هذا التوجه الإيجابي والمثمر وتشجع الشركات الوطنية والعالمية في دعم هذه المبادرة، كما ستتبنى كل الأعمال التنسيقية والإدارية بما يكفل احتضان هذه المبادرة من مجموعة المانحين الذين نفخر بهم، وهم شركات: مطلق الغويري للمقاولات، روافد للصناعة، السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، مجموعة الشريف، الفنار، الراشد"
وأشار إلى أن الجائزة التي يبلغ مجموع قيمتها 10 ملايين دولار خلال ثلاث سنوات، ستركز على محاور ترتبط بالجوانب البيئية في هذه الصناعة، وفرص خفض استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية واستخدام التكنولوجيا الجديدة، وفرص التحول في نماذج الأعمال، والدراسات التحليلية المستقبلية ذات العلاقة بالابتكار.
ويأتي الإعلان عن الجائزة ومساندة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لهذا التوجه الإيجابي والمثمر وتشجيعها للشركات الوطنية والعالمية في دعم هذه المبادرة، لاسيما وأن هذه الشركات الوطنية هي من يشارك اليوم في بناء محطات التحلية ذات السعة الكبيرة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية من 600 ألف وحتى مليون متر مكعب في اليوم.
وتستهدف الجائزة الباحثين في مراكز الأبحاث، والجامعات، ورواد الأعمال، ومنسوبي الشركات العاملة في هذه الصناعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وسيتم تشكيل مجلس استشاري من المانحين وأعضاء مستقلين ولجنة تنفيذية للإشراف على إدارة الجائزة وتنظيمها.
من جهة أخرى، أشار المهندس "العبدالكريم" خلال كلمته التي استهلّ بها ثاني أيام المؤتمر، إلى أن الابتكار يجعل الأفكار ذات قيمة عالية، وعلينا انتهاز الأفكار وخلق فرصة للاستفادة من الفكرة وجعلها ذات قيمة.
وتطرق إلى حرص المؤسسة على تعزيز الابتكار ودعم مسارات تطبيقه، بما يتوازى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وقال: "نبني اليوم منظومات هي الأقل استهلاكاً للطاقة والأقل تكلفة للمتر المكعب على مستوى العالم، بتسخير الابتكار وسرعة تطبيقه وفق إدارة واضحة لموثوقية الإمداد والعوائد الاقتصادية الوطنية مع حرصنا الدائم على الابتكار بما يخدم الجانب البيئي".
من جانبه، قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، في كلمته التي ألقاها ضمن أعمال المؤتمر: إن أكثر من مليارَيْ إنسان يعانون من شح في المياه، ومن أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة توفر المياه للبشرية كافة، ومن هنا يبدأ التحدي للعلم والمبتكرين، لطرق المشكلة وبحث حلول مدروسة تراعي البيئة وتحقق الاستدامة.
وأضاف بقوله: "بعزيمة قوية، وطموحات كبيرة تمضي المملكة لغاياتها التنموية والإنسانية مستمدة من أهداف رؤيتها التي ركزت على أهمية استدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة من خلال عدة مبادرات أهمها السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر؛ لتحقيق العدالة الإيكولوجية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وصولاً للحياد الصفري عام 2060؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة".