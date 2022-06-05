"تحمّل ما يجيك".. تجربة شيقة لعشّاق الألعاب المائية في موسم جدة

تبدأ الفعالية المُثيرة عند دخول الزائر لمنطقة تتجاوز مساحتها أربعة آلاف متر، صممت على شكل أنابيب؛ حيث تبدأ رشات المياه على الزائر من كل اتجاه، ليبدأ بعدها بالبحث عن مخرج.