"تحمّل ما يجيك".. تجربة شيقة لعشّاق الألعاب المائية في موسم جدة

تحظى فعالية "تحمّل ما يجيك" بمنطقة الألعاب المائية التشاركية في "سيتي ووك" بإقبال كبير من الزوار؛ للاستمتاع بهذه التجربة الشيقة.
تبدأ الفعالية المُثيرة عند دخول الزائر لمنطقة تتجاوز مساحتها أربعة آلاف متر، صممت على شكل أنابيب؛ حيث تبدأ رشات المياه على الزائر من كل اتجاه، ليبدأ بعدها بالبحث عن مخرج.
وتوجد في هذه المنطقة، النافورة الراقصة المتقطعة، التي تسمح للزوار بتجربتها ولمسها، إضافة إلى نفق المياه والورود التي تطلق الماء بكل اتجاه.
كما يمكن للزوار تجربة الخوض بالشلال عبر مقطورات تأخذ شكل جذور الشجر، ولعبة الشواية المائية.
ووفرت المنطقة لأول مرة تجربة حرب الـ"بينتبول paintball" بالماء، والرصاص الملون، ويمكن ممارستها بين دهاليز وممرات المنطقة للكبار والصغار، وهي لعبة حرب يتنافس فيها اللاعبون بإطلاق طلقات ذات ألوان مختلفة، كما وفرت ملابس للحماية من الماء وكبائن التجفيف للأطفال والكبار بعد اللعب بالمنطقة.