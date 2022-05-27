تحمي من الأشعة فئة 50+.. مظلات متحركة لعمال سقيا زمزم بالحرم

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 مظلة متحركة للعاملين في سقيا زمزم داخل صحن المطاف وساحات المسجد الحرام، لوقايتهم من أشعة الشمس والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني: إنه تم تزويد عمالة السقيا بمظلات شمسية، وحرصت الإدارة على توفير المظلات لأداء العمال مهامهم اليومية بكل يسر وسهولة؛ حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات وتوزيع المظلات لتجنيب العمالة العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف.
وبين أن هذه المظلات صممت بتصميم متناسق، وتمتاز بنسيج يعطي حماية ممتازة ضد الأشعة فوق البنفسجية للشمس؛ لوجود عامل وقاية من الأشعة فئة "٥٠+"؛ مما يعني أنها تحجب 98% من الأشعة فوق البنفسجية.
وأكد "الزهراني" أنهم يقومون بمتابعة عملية تنظيف المظلات بشكل منتظم وتخزينها في مكان داخلي بارد وجاف؛ للمحافظة على سلامتها والاستفادة منها أطول وقت ممكن.
وأوضح أن هذه الخدمات تأتي بمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري؛ تحقيقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.