تحويل 8 فروع كليات تقنية إلى "مستقلة" في عددٍ من مناطق المملكة

صرّح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، بأن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أصدر قرارًا بتحويل ثمانية فروع كليات تقنية إلى كليات تقنية مستقلة في عددٍ من مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحول، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأضاف "البلوي": من ضمن فروع الكليات المتحولة فرع الكلية التقنية بمحافظة حقل، لتصبح كلية تقنية مستقلة بعد أن حققت معايير التحول، وإن تحول فرع الكلية التقنية بحقل إلى كلية مستقلة فرصة إضافية لرفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتدربين من أجل تدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.
وأردف: سيتم التوسع من خلال الكلية باستحداث أقسام وتخصصات تدريبية جديدة، إذ يعد هذا التحول من ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تُسهم في تحقيق رؤية وطننا 2030.
وتابع: نسعد بزف التهاني والتبريكات لأبنائنا شباب المحافظة ونقدم كل الشكر لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب الدكتور أحمد الفهيد، على حرصه الدائم، كما نشكر قيادات المؤسسة العامة للتدريب على متابعتهم.