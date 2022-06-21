تحويل 8 فروع كليات تقنية إلى "مستقلة" في عددٍ من مناطق المملكة

صرّح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، بأن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أصدر قرارًا بتحويل ثمانية فروع كليات تقنية إلى كليات تقنية مستقلة في عددٍ من مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحول، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.