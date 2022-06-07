"تخصصي الطائف" يدشن برنامج "إدارة الحالة" لتنسيق الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

دشن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أولى البرامج التي تبناها مركز التميز المؤسسي والريادة في الخدمات الطبية، وهو برنامج إدارة الحالة، الذي يهدف إلى تقييم وتخطيط وتنسيق الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، والحث على اختيار الخدمات الصحية الشاملة؛ من خلال تعزيز الاتصال الفعال بين مقدّمي الخدمة، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الإنفاق؛ لضمان استمرارية خدمات رعاية المرضى على الوجه الأكمل.
ويستهدف البرنامج كذلك، الحدَّ من تشتت الرعاية، وانخفاض الكفاءة والمخاطر المحتملة، ويتم ذلك وفق معايير اختيار محددة مسبقًا لانتقاء الحالات ومباشرتها منذ دخولها، ومتابعتها بشكل يومي حتى لحظة الخروج والاستمرار في المتابعة حتى بعد خروجها إذا دعت الحاجة.
وأوضحت "صحة الطائف" أن تطبيق هذا البرنامج، من شأنه أن يقدم الخدمة والرعاية الصحية الشاملة على أكمل وجه؛ خصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان والحالات الطبية المعقدة التي قد تحتاج إلى فريق طبي متعدد التخصصات والمهام؛ لتسهيل حصول المريض على الخدمات المطلوبة في أقصر وقت وبأعلى جودة.