تخصيص مديرين مناوبين لراحة ضيوف "بيت الله الحرام"

وأضاف العيادة، أن إدارة المناوبة تعمل على مدار 24 ساعة، ومعالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة، والمتابعة مع مسؤولي الإدارات مباشرة لحلها ومعالجتها، والتأكد من جاهزية الإدارات الفنية والخدمية والهندسية والتشغيلية وغيرها، والتعامل مع ما قد يصل من الإدارات المشاركة ذات العلاقة، ومتابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توافر جميع الخدمات، ومتابعة التجهيزات في بيت الله الحرام ورفع التقارير اليومية اللازمة لوكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.