تخصيص مواقع لحفاظ وقرّاء كتاب الله بتوسعة الملك فهد.. هذا هو الموعد

خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين -ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية- العديد من المواقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور الأول لخدمة حفّاظ وقرّاء كتاب الله عز وجل، من المعتمرين والزائرين، وتسهيل الوصول إليها، من الساعة الثالثة ظهرًا حتى قبيل وقت الإفطار.
وأوضح مدير الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادي، أن الحلقات القرآنية تهدف إلى إعانة طلاب العلم على قضاء وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتحسين قراءة كتاب الله عز وجل، وتصحيح التلاوة والحفظ لدى الراغبين، وتصحيح مخارج الحروف والنطق السليم للكلمات.
وأشار إلى أن حلقات المسجد الحرام يقوم بها نخبة من المدرسين ذوي الخبرة في خدمة كتاب الله تعليمًا له وتحفيظًا؛ حيث يعملون خلال الفترات المحددة خلال شهر رمضان المبارك على تصحيح الكلمات ومخارج الحروف وقواعد التجويد.
وتأتي هذه الحلقات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحرصه على نشر تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام بما يتناسب مع عِظَم ومكانة الحرمين الشريفين لدى المسلمين حول العالم.