تخصيص مواقع لحفاظ وقرّاء كتاب الله بتوسعة الملك فهد.. هذا هو الموعد

خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين -ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية- العديد من المواقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور الأول لخدمة حفّاظ وقرّاء كتاب الله عز وجل، من المعتمرين والزائرين، وتسهيل الوصول إليها، من الساعة الثالثة ظهرًا حتى قبيل وقت الإفطار.