تخصيص 360 فرداً لمتابعة توزيع سقيا زمزم في المسجد النبوي

وتشمل الجهود غسل وتعقيم وتجهيز 3000 حافظة، وتوفير الأدوات والمعدات لخدمات السقيا من مراكز التبريد والعربات المخصصة للنقل، وتوزيع عبوات زمزم مع تجهيز حقائبها، إذ يبلغ عددها 300 ألف عبوة زمزم يومياً و120 حقيبة محمولة على الظهر و15 عربة متحركة، ولكل عربة طاقة بحمل 900 عبوة، و80 علبة للحقيبة الواحدة، وتجهيز عربات لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتسهيل شرب زمزم لهم من الحافظات الثابتة، في صورة مشرقة تجسّد كفاءة منظومة الخدمات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينعم القاصدون والمصلون بأقصى سبل الراحة، وتهيئة أجود الخدمات لهم على مدار الساعة.